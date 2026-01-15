Ахмед Доган - черният лебед на Румен Радев

На деветата година от своето пребиваване в президенството, Румен Радев разкрия своя „черен лебед“. И той далеч не е Десислава Радева, макар „първата дама“ многократно да провокираше скандали на „Дондуков“ 2. Черният лебед на Радев се казва Ахмед Доган, с всички зависимости и последици за самообявилия се за алтернатива в политиката настоящ президент и бъдещ партиен лидер.

Решението на Радев да връчи третия мандат на Алианса за права и свободи – коалицията от две партии, които дадоха пристан на деребеите на Доган в отиващия си парламент, не е изненада, а закономерност. Знак за зависимост на т.нар. „държавен глава“ от истинското задкулисие - масони, олигархия и организирана престъпност.

Мнозина смятат, че така Радев се отблагодарява на Доган за подкрепата, която му е осигурявал през ДПС на вторите турове на президентските избори през 2016 и 2021 г. Зад тази незначителна причина се крият други, съществени и по-важното – скрити.

От месеци Радев повтаря, че той има изградена партия, с която да участва в изборите. И това е така – става въпрос за поставените „на трупчета“ партийки – СБОР, свързана с министъра на отбраната в Тройната коалиция Николай Цонев, Димитър Илиев – „Ялтата“, бившия областен управител от Тройната коалиция Веселин Пенев и Георги Гатев, близък приятел на Доган, изключително близък и с Бойко Рашков, а и адвокат на Васил Божков – „Черепа“. Именно партия СБОР, заедно със „земеделците“ на Румен Йончев, са мандатоносителите на АПС на Доган. В този смисъл, Радев връчва мандат на задкулисието, което го държи през неговите съветници Николай Копринков и Пламен Узунов. Освен, че така Радев се опитва да придаде тежест на АПС, което може да ползва като прокси за участие в предстоящите избори, както и да се опита да реанимира политическата мумия Ахмед Доган, отиващият си обитател на „Дондуков“ 2 обслужва и друг олигархичен кръг – този на „Капитал“.

От АПС вече заявиха, че ще задържат мандата, без изобщо да имат и идея какво ще го правят. Вариантите са да го държат седмица, през която Радев и „Продължаваме промяната – Демократична България“ да продължат с рекетирането на мнозинството за изцяло машинно гласуване, с „мадуровките“, което да позволи нагласяването на изборните резултати на принципа „ала-бала“, т.е. в полза на ПП-ДБ и партията на Радев и други проксита. Ако тази седмица не стигне, то АПС може да „тупкат топката“ дори цял месец, през който Радев, ПП-ДБ и деребеите на Доган, но най-вече задкулисните им кукловоди, да продължат с генерирането на напрежение в обществото, през манипулации, провокации и саботажи на правителството в оставка. Това ще доведе до отлагане на изборите за след Великден, т.е. най-рано 19 април или още поне един месец работа на НС, в която мнозинството ще бъде подложено на шантаж, заплахи и изнудване, за прокарване на лобистки законови поправки в услуга на Радев, Доган и „джен зи“-тата от ПП-ДБ.

За капак – Радев може да назначи бившия председател на групата на ПП в парламента Андрей Гюров за служебен премиер, с което да обслужи кръга „Капитал“ на Иво Прокопиев. Нищо, че подобен акт е силно смущаващ откъм спорния въпрос дали Гюров в момента е подуправител на БНБ или все още е в процедура по несъвместимост, която обжалва по съдебен път. Радев не за първи път показва, че в името на заграбването на власт и поставянето под контрол на публичния ресурс, той е готов да гази с кални ботуши закони и дори Конституцията, така, че вероятността да направи същото сега е повече от реална.

Така всъщност Румен Радев изпълнява плана на Христо Иванов от лятото на 2025 г., когато провалилият се във всичко бивш уличен активист, а после пишман-политик и лидер на „Да, България“, се обяви в защита на Ахмед Доган при разразилия се конфликт за бъдещето на ДПС с лидера на Ново начало Делян Пеевски. Наследникът на троцкистко комунистическата фамилия Бойкикев яростно се обяви в защита на главния деребей Ахмед Доган, другар на майка му Мария Бойкикева по времето, по което се е водил на отчет в бившата държавна сигурност като агент „Сава“.

Прави са лидерите на МЕЧ и „Възраждане“ Радостин Василев и Костадин Костадинов като определят хода на Румен Радев като тежък политически провал и позорен акт, който няма нищо общо с държавния интерес, за сметка на демонстративно лобиране в полза на истинското задкулисие у нас. Комично и жалко е, че мандатът отива в маргинална партия, която изобщо отсъства от политическата карта и социолозите не успяват да я измерят, дори като статистическа грешка.

Самия Радев трудно ще аргументира избора на доганистите, на които в петък ще даде мандат, но не за редовен кабинет, а за задкулисни схеми и договорки в оставащите броени дни живот на този парламент. Най-малкото, защото Радев дава мандат на партия, която участва в избора на правителството „Желязков“ и го подкрепяше в първата половина от 11-месечния му мандат. Комично ще бъде на „Дондуков“ 2 да се появи и корупционера-деребей Джейхан Ибрямов, който се крие зад депутатския си имунитет от разследването на залавянето му със 100 000 лв. белязани пари, получени за купуване на гласове в навечерието на изборите през есента на 2024 г. Току виж в закритата част от срещата деребеите на Доган и Радев, обменят опит за схемите за манипулации на изборните резултати.

Хубавото от фиаското с третия мандат е, че Радев, който си вярва, че е голям стратег с пагони на генерал, всъщност се самопростреля, подобно на неграмотен редник от „Строителни войски“. В крайна сметка заради „черния си лебед“, Радев запя своята лебедова песен

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com