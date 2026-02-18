Радев избухна: Партиен кабинет, да го следим внимателно

Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица. Това написа в профила си във Фейсбук Румен Радев.

По думите му, отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство.

"По същество това е партиен кабинет. Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите.

Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта", посочва в заключение той.

