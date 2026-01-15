Радев с изненадващ ход. Ето за кого е третият мандат

На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Първите два мандата, връчени на двете най-големи политически формации в парламента - ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната - Демократична България", бяха върнати неизпълнени.

Досега Радев е давал третия мандат само на БСП и на ИТН.

Процедурата по връчването на мандатите започна в понеделник с ГЕРБ, които изненадващо пратиха премиера в оставка Росен Желязков, който го получи и върна веднага.

Вчера в президентството се явиха за втория мандат и ПП-ДБ, получи го бившата правосъдна министърка Надежда Йорданова, която също веднага го върна неизпълнен.

