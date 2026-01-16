Защо Радев избра дерибеите? Политолози проговориха

Защо президентът Румен Радев избра дерибеите на Доган, за да им връчи третия мандат за съставяне на правителство? Отговор на този въпрос дадоха политолози в сутрешните блокове на бТВ и Нова тв.

Ако има някакъв разумен смисъл в хода на Радев, той е свързан с електорална придобивка, 1-2-3 процента добавени към партия на президента евентуално, която ще се явява, е плюс. Но има и минус, който е, че в момента, в който правиш такава крачка, ти отблъскваш електорат. От електорална гледна точка е добре премислен ход, но от идеологическа - президентът, с този си ход, дава отговор на обвиненията, които казват, че действа като номинация на Решетников и се припомня геополитическото позициониране на Доган. То е доминирано от ДС или директно от КГБ. Виждате, че този ход на Радев има плюсове и минуси, каза в ефира на бТВ политологът проф. Румяна Коларова.

Изборът на Радев е бил между БСП и Доган. Радев символично наказва БСП, избирайки АПС, коментира Андрей Райчев.

Радев се вкарва при символа на корупцията, отбеляза Коларова. Това си е обвързване с една корупционна мрежа, смята тя.

Коалиция с Радев ще е канибалска коалиция, ще се яде електорат. ПП направи коалиция с БСП и ИТН и им изяде електорат, отбеляза политологът. Това се казва игра с нулев сбор. В тези отношения, когато единият печели, другият губи. Радев по отношение на всички партии е в такава игра.

Ако Радев направи партия, това ще дестабилизира много сериозно, ще ни тласне в спирала, коалицията няма да е стабилна и идеологически ще е ужасно противоречива. Ще направи голяма услуга на българската политика, ако не се появи, но това е пристрастната ми хипотеза, която не искам да налагам, коментира още Румяна Коларова.

Ако се направи анализ на вариантите, които бяха пред Румен Радев за връчване на третия мандат, няма изненада, че той се спря на АПС. Президентът имаше избор, но вероятно е преценил така, за да не бъде асоцииран например с „Възраждане”, каза политологът Слави Василев в ефира на Нова тв.

Мандатът ще бъде връчен на „създателя на концепцията за обръчи от фирми”, „на бивш агент на държавна сигурност", опонира Георги Харизанов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com