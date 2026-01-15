Защо Радев дава третия мандат на дерибеите на Доган?

Изненадващ ход предприе днес президентът Румен Радев, решавайки да даде третия мандат за съставяне на правителство на дерибеите на Ахмед Доган. Досега държавният глава избираше БСП или ИТН.

Неочакваният ход е изненадващ по няколко причини.

Първата е руската връзка на дерибеите. Зад Доган и свитата му стоят ГРУ и Кремъл. Основатели на ДПС разкриха многократно зависимостта на Почетния от Държавна сигурност и руските комунистически тайни служби.

Втората е, че деребеите на Ахмед Доган години наред грабеха България чрез брутални корупционни схеми, които Сокола наричаше обръчи от фирми. Кметовете феодали на ДПС живееха на гърба на хората, държейки електората си в страх и подчинение. Самият Доган се държеше като падишах в незаконните си сараи, от където спускаше решения на своите, уволняваше и назначаваше с един пръст.

Сокола десетилетия наред източваше финансовите сили на държавата и спекулираше с етническия мир.

Лидерът на ДПС - Ново Начало Делян Пеевски единствен имаше смелостта да разобличи Доган и да очисти ДПС от Почетния и свитата му.

Днес в скромната формация около Доган са обвиняемият за корупция в Европа Илхан Кючюк и обвиняемият за търговия с гласове и влияние и подкупи Джейхан Ибрямов.

Според анализатори целта на дерибеите е да се присламчат към бъдещия проект на Радев, за да си гарантират оцеляване, но това отдавна не е възможно. Оценката на хората за тях ясно се видя в последната година, когато българите узнаха истината и показаха червен картон на дерибеите. Последните прогнози са, че хората на Доган казват сбогом на парламента, оставайки под прага за влизане в НС.

Изненадващо е, че Радев сам си слага ново петно, легитимирайки дерибеите на Доган. Защото опровергава вчерашните му думи за желанието на обединява демократичните сили в България. Дерибеите отдавна доказаха, че са на другия полюс.

