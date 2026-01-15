Радостин Василев избухна. Поиска арест на Доган

"Въпреки че е ясно, че мандатът няма да бъде реализиран, този ход на президента е признак на много лош вкус. На хората на Ахмед Доган, освен обвинителни актове, нищо друго не трябва да им се връчва". Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред журналисти в парламента, след като стана ясно, че президентът връчва на дерибеите на Доган третия и последен мандат за сформиране на правителство в рамките на 51-ото народно събрание.

По думите му зад АПС няма истинска партия, а самата им парламентарна група е съставена от две формации, несъществуващи в действителността. Те нямат електорална тежест и няма да присъстват най-вероятно в следващия парламент, смята Василев.

"Ние го имаме като негативен знак от президента и считаме, че тази партия и останките от нея са нанесли непоправими вреди на държавата. Грешка, според нас, на президента", посочи Радостин Василев.

Няма оправдание за АПС. Доган е вреден за българската държава и трябва да бъде арестуван", подчерта Радостин Василев.

