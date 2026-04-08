Ангел Славчев: Софийска област да се превърне в ключов фактор за киберотбрана

„Софийска област, с нейните 22 общини, днес изглежда далеч от представата за активен отбранителен център. Въпреки стратегическото си разположение около столицата, регионът, както и страната като цяло, се сблъсква с нарастващи предизвикателства, свързани с отбраната и готовността на населението.“

Това заяви кандидатът за народен представител от „Възраждане“ за Софийска област Ангел Славчев. Той обобщи проблемите и стратегията на партията за развитие на областта в сферата на отбраната:

„През последните години постепенно се очертава един основен проблем, а именно липсата на базова бойна подготовка сред гражданите. Все по-малко млади хора имат дори елементарни умения за реакция в кризисни ситуации. Наред с това се наблюдава и спад във физическата издръжливост и психическата устойчивост – качества, които традиционно се изграждат чрез организирана подготовка.

Още по-притеснителна е липсата на усещане за граждански и национален дълг. За много от младите хора връзката с държавата остава абстрактна, а темата за отбраната – далечна и неактуална. В същото време поддържането на изцяло професионална армия продължава да бъде скъпо начинание, което не винаги гарантира необходимата гъвкавост при извънредни ситуации.

Нашата концепция е преструктуриране на армията чрез въвеждане на ограничена наборна военна служба. Идеята предвижда кратък период на обучение между 6 и 9 месеца, който да даде на младите хора основни военни умения, дисциплина и усещане за отговорност към обществото и родината.

Подобни модели вече се прилагат в редица европейски държави. Германия и Швеция възстановиха наборната служба, а скандинавските страни отдавна разчитат на смесена система, съчетаваща професионална армия и подготвен резерв. Именно този баланс позволява по-ниски разходи и по-висока ефективност.

Предложеният модел следва именно тази логика. Той включва три основни компонента: силна професионална армия, наборни сили за подготовка на гражданите и добре организиран резерв. Особено внимание се отделя и на новите тенденции в сигурността, като киберотбраната, която все повече се превръща в ключов фактор.

В този процес Софийска област има потенциала да заеме водеща роля. Близостта до столицата, развитата инфраструктура и разнообразният терен я правят подходяща за изграждане на обучителни центрове и разполагане на киберотбранителни формирования. Така регионът може да се превърне не просто в административна зона, а в реален стълб на националната сигурност.

Дебатът за бъдещето на армията тепърва ще се разгръща. Но едно е ясно – без подготвено население, ефективен резерв и ясна концепция за отбрана, сигурността остава уязвима. А Софийска област е едно от местата, където този въпрос вече не може да бъде отлаган.“

