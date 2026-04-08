България няма своя оценка за случващото се! Костадинов с остър удар срещу елита

„Нашата страна няма своя оценка за случващото се около нас. Войните и конфликти в съседство показват колко важно е да имаме независима политика.“ С тези думи лидерът на Костадин Костадинов очерта острата линия, по която партия „Възраждане“ ще влезе в изборната битка на 19 април.

Пред Нова телевизия Костадинов и водачът на листата в 1 МИР-Благоевград Цвета Рангелова представиха приоритетите на формацията, поставяйки акцент върху изграждането на силно и независимо българско правителство, което да не се подчинява на външен натиск.

Костадинов беше категоричен, че настоящият политически елит избягва да заеме ясна геополитическа позиция, а това, според него, създава несигурност сред обществото.

Той подчерта, че „Възраждане“ няма да води преговори с ГЕРБ и ДПС, но оставя врата отворена за разговори с победителя на изборите - при едно условие.

„Ако победителят ни потърси, можем да разговаряме, но само при запазване на нашите позиции“, заяви лидерът на партията.

Една от най-силните линии в изказването му беше свързана с валутната политика.

„Влязохме в еврозоната с манипулирани данни за бюджета. България може и трябва да има собствена стабилна валута“, каза Костадинов, като предупреди за рискове от инфлация, обедняване и зависимост от външни финансови институции.

Цвета Рангелова насочи вниманието към съдебната реформа, която според нея е належаща.

Тя заяви, че сегашният Висш съдебен съвет е компрометиран и трябва да бъде сменен, като подчерта необходимостта от независими и експертни кандидати без политически зависимости.

По темата за миграцията двамата представители на „Възраждане“ настояха за строг контрол и повече прозрачност.

Костадинов заяви, че има сериозни съмнения относно профила на влизащите в страната.

„Ние сме поискали информация от МВР, но не сме я получили. Важно е да знаем колко и какви хора идват в България“, подчерта той.

В икономически план лидерът на партията посочи примери за успешни държави като Сингапур, Южна Корея, Япония, Швейцария и Норвегия, които според него доказват, че независимата политика може да доведе до силна икономика.

Той припомни и историческия пример със златния лев, като подчерта, че България има традиции в изграждането на стабилна финансова система.

Костадинов и Рангелова обобщиха, че целта на „Възраждане“ е ясна - независима държава със силна икономика и по-висок стандарт на живот.

„Това може да го гарантира само едно истински българско правителство - независимо и решително“, заявиха те.

