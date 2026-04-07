Тайната падна! Ето кои са агентите на ДС в листите

Комисията по досиетата публикува списък с 31 кандидати за депутати, за които е установила принадлежност към бившата Държавна сигурност след задължителната по закон проверка на всички имена в листите.

Най-много са сред кандидатите на "БСП-Обединена левица" - 9. Новите имена сред тях са три: Аргир Бояджиев, кандидат в Бургас, който е бил щатен служител на ДС в морския град; Любчо Иванов, кандидат в Стара Загора, щатен служител на Трето управление - военното контраразузнаване и Румен Граховски, който е кандидат в столичния 23 многомандатен избирателен район и е обявяван през 2013 г. по линия на образователната сфера.

Вече обявени като политически кандидати на предишни избори са Валентин Заяков, Димитър Баханов, Любомир Славков, Милчо Христов, Никола Вучев и Сашка Тръпкова.

На второ място с петима с минало в бившите служби в листите е "България може", сред които е многократно обявяваният бивш депутат и президентски съветник Александър Маринов.

В списъка попада един кандидат на "Прогресивна България" - бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров. Той е обявяван през 2010 г. при заемането на този пост, но за пръв път попада в списъка като политически кандидат. Документът, на базата на който Комисията по досиетата е установила принадлежността му, е заповед от 29 септември 1989 г., с която е назначен за разузнавач.

Тодоров е с реални шансове да стане депутат като трети в Пловдив-град.

От ГЕРБ-СДС в списъка е само дългогодишният депутат от Шумен Любомир Христов.

От "Възраждане" също има само едно име - Невян Начев, кандидат в Разград, обявяван при местни избори.

С досиета в листите на "Има такъв народ" са двама - Емил Топалов, кандидат в Кърджали, обявяван при проверка за местни избори и Малин Младенов, който е многократно обявяван при предишни вотове.

Само Кольо Парамов, чиято биография е добре известна, е в списъка от кандидатите на "Величие".

Същото се отнася за Николай Радулов от МЕЧ и Радион Попов от АПС.

Останалите кандидати са от формации, които не подадат изобщо в социологическите прогнози.



