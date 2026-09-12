Тайната падна! Ето кои са агентите на ДС в листите
Комисията по досиетата публикува списък с 31 кандидати за депутати, за които е установила принадлежност към бившата Държавна сигурност след задължител...
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Комисията по досиетата публикува списък с 31 кандидати за депутати, за които е установила принадлежност към бившата Държавна сигурност след задължител...
Водач е бившият областен Севджан Сърдкъев
Нямаме притеснение, ще се борим за доверието на всеки избирател, заяви водачът Димитър Аврамов
София. Само 16 кандидат-депутати са се отзовали на поканата на „МЕНСА България" да се явят на тест за интелигентност. Поканата на организацията е от н...
София. Над 140 от кандидатите за депутати на тези парламентарни избори са с принадлежност към бившата Държавна сигурност, показва проверката на Комиси...
Благоевград. Кандидат-депутатите в листите на ВМРО в столицата Николай Йовев и Александър Ангов излизат на свобода срещу парична гаранция от по 10 000...