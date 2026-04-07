Ивелин Първанов: Армията ни е без кадри и Ловеч усеща кризата в отбраната

Състоянието на отбраната в област Ловеч ясно отразява общото състояние на Българската армия - дългогодишно подценяване, липса на последователна политика и отслабена връзка между обществото и военната служба. В областта липсват достатъчно възможности за младите хора да се насочат към военна кариера, а интересът към професията намалява поради ниско заплащане, несигурност и липса на перспектива. Това заяви кандидатът за народен представител на "Възраждане" от областта Ивелин Първанов.

„Както съм заявявал, основният проблем не е само финансов, а управленски. Липсва ясна национална стратегия за развитие на отбраната, а решенията често се взимат без дългосрочна визия и без да се отчитат реалните нужди на армията. Това води до недостиг на кадри и до отслабване на отбранителните способности на страната като цяло.“, коментира Първанов.

В Ловеч това се усеща чрез ограничен достъп до информация, подготовка и възможности за включване в системата на отбраната. Затова е необходимо да се насърчи участието на младите хора чрез въвеждане на базова военна подготовка, повече инициативи, свързани с армията, и активна роля на държавата в популяризирането на военната служба като достойна професия.

„Ние от Възраждане вярваме, че силната държава се гради върху добре подготвена и мотивирана армия. Това означава реални инвестиции в хората, подобряване на условията за служба и възстановяване на доверието в институциите. Само така можем да върнем интереса на младите хора от Ловеч към отбраната и да гарантираме сигурността на България.“, допълни Първанов.

