Социалните мерки в програмата на ПП "България може"

На 19 април ще решим дали България ще продължи да догонва събитията, или ще започне сама да ги създава. Икономиката не е поредица от сухи числа, а резултат от човешките действия. В ПП „България може“ вярваме, че най-голямото богатство на нашата страна са българите. Но за да живеят тези хора достойно, социалната ни система трябва да спре да бъде „черна дупка“ за средства и да се превърне в работещ механизъм, който подкрепя уязвимите и дава криле на предприемчивите.

Това обявиха от ПП „България може“ и представиха социалните мерки в програмата, с която партията се явява на изборите за 52-ро Народно събрание:

Ние залагаме на личната отговорност и интереса към собствените спестявания в пенсионната система. Гражданите, а не държавата или пенсионните фондове трябва да бъдат в центъра и. Предвиждаме увеличаване на дела на втория стълб, без да се повишава общата данъчна тежест. Това ще остави повече пари в личните партиди, които да служат на бъдещия пенсионер, а не да остават в пенсионните дружества. Ще наложим строг таван върху таксите, които пенсионните дружества събират. Ефективният надзор пък ще гарантира, че парите няма да бъдат изгубени дори при избора на фонд с по-висок риск по желание на осигурените.

Предвиждаме пенсиите от ДОО, които не са актуализирани спрямо текущото ниво на осигурителния доход, да бъдат повишавани с по-висок процент в зависимост от разликата, докато не достигнат останалите.

Предлагаме радикална промяна при защитата при безработица. Вместо сегашната система, която често демотивира търсенето на работа, ние предлагаме въвеждане на лични сметки по германски модел. Така всеки ще има яснота какво е заделил и как тези средства могат да го подкрепят в труден момент, превръщайки социалната защита от административна тежест в личен капитал.

„България може“ застава зад прекратяването на автоматичното определяне на минималната работна заплата. Ние вярваме в принципа на колективното договаряне по браншове и икономически дейности. Само така минималното възнаграждение ще отразява реалната продуктивност и икономическите специфики на всеки сектор, като същевременно гарантира адекватен стандарт на живот и намалява регионалните дисбаланси.

Един от най-болезнените проблеми за младите семейства и за най-бедните е достъпът до жилище. Предлагаме приходите от данъци при сделки с имоти да се насочват от общините целево към изграждане на инфраструктура и жилищни програми за социално слаби. Общините трябва да се превърнат в активен партньор, като предоставят терени на частни инвеститори, при условие че определен процент от построените жилища се отдават за период от поне 10 години на млади семейства при достъпни наеми.

Демографската криза не се решава само с помощи, а с увереност в бъдещето. Майките с три и повече деца ще бъдат изцяло освободени от личен данък. Ще насърчим връщането на висококвалифицираните българи чрез просемейни мерки и данъчни стимули. Това включва облекчаване на процедурите за признаване на дипломи от чужбина и създаване на среда, в която професионалната реализация не зависи от личните умения. Вярваме, че образованието трябва да е тясно свързано с нуждите на пазара на труда, за да не се налага внос на кадри заради пропуски в нашата система.

Социалната политика на „България може“ е инвестиция в човешкия капитал. Тя е основана на убеждението, че държавата е длъжна да бъде справедлив арбитър и да даде сигурност на онези, които обективно са уязвими, но същевременно трябва да спре да пречи на работещите и създаващите стойност. На 19 април избираме между статуквото на административната опека и визията за една свободна и отговорна България. Защото България наистина може повече!

