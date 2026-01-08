Промени в социалните помощи. Какво се увеличава

Социалните плащания са превалутирани в евро. Месечната финансова подкрепа за хора с увреждания се увеличава с 19,7%. Личните асистенти ще получават по-високи заплати. Въпреки че държавата няма приет бюджет, от Министерството на труда и социалната политика увериха, че социалните плащания са гарантирани.

От началото на годината линията на бедност е по-висока. С нея е обвързана и месечната финансова подкрепа за хора с увреждания. Около 770 000 души трябва да получат увеличената помощ през февруари. А това, че България няма приет бюджет не е проблем, уверяват от Социалното министерство.

По-висока заплата от следващия месец ще получават и около 83 000 асистенти на хора с увреждания. От Социалното министерство казват, че всички социални помощи са превалутирани в евро по утвърдения от БНБ курс.

От гражданите не се очаква нищо Единствено ако имат промяна в банковата си сметка или ако желаят да променят начина, по който получават съответното плащане, Тогава трябва да подадат заявления в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес", каза Любомира Аршинкова, експерт в Министерството на труда и социалната политика, цитирана от БНТ.

Изплащането на социалните помощи по банков път и в пощенските станции започва на 15 януари.

