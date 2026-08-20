Те искат и заслужават равни права. И мобилност

Хора с увреждания организираха тази вечер факелно шествие от сградата на Столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата е под мотото „Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни!“.

Организаторите от движение „Мобилност“ определят събитието като първото по рода си нощно факелно и светлинно шествие в защита на правата на хората с увреждания, отбелязва БНР.

„Някой най-после трябва да каже, че хората с увреждания не са сенки. Техните лица трябва да бъдат ясно видими. Затова нашето шествие тази вечер е светлинно – защото ни омръзна да бъдем в сянка. Ако сме европейска държава с европейска столица, е срамно да не можем свободно да излезем на улицата“, заявяват организаторите.

В инициативата участват хора с увреждания, техни близки, доброволци и граждани. Според организаторите факлите и светлините символизират видимост, достойнство и надежда. Те са хора като всички нас и искат, и заслужават равни на нас права. И мобилност в градската среда.