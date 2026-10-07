На 6 октомври изяжте парче хляб за щастие. Почитаме Тома Неверни
Народното поверие обещава берекет в дома, но предупреждава да не се харчат спестявания и да не се отказва помощ на нуждаещ се
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Народното поверие обещава берекет в дома, но предупреждава да не се харчат спестявания и да не се отказва помощ на нуждаещ се
Имен ден празнуват всички, които носят името Тома и производните му
София. В първата неделя след Възкресение Христово Православната църква отбелязва Томина неделя. На 12 май се почита паметта на апостол Тома - един от...