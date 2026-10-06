Първа атака срещу кораби в българската морска зона. Тежък инцидент разтърси Черно море

Безпрецедентен и изключително тревожен инцидент се разигра в Черно море непосредствено до българското крайбрежие. Два търговски кораба са претърпели тежки поражения източно от нос Свети Атанас и Бяла, като единият е потънал, а от другия целият 18-членен екипаж е бил евакуиран.

Специализираният морски портал Maritime.bg съобщава за координирана атака с безпилотни летателни апарати в българската изключителна икономическа зона и определя случая като първата атака срещу кораби в ИИЗ на България. Към момента обаче няма официално съобщение от българските морски власти, което окончателно да потвърждава механизма на инцидента.

Единият кораб потъна

Засегнати са товарните кораби ALFA WATAN и ABLE. ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е получил критични конструктивни повреди и впоследствие е потънал източно от българския бряг.

При ABLE, който плава под флага на Палау, е избухнал сериозен пожар. Ситуацията е принудила всичките 18 моряци на борда да напуснат плавателния съд. Сред тях има ранени.

Драмата се развива в район, който досега не е бил сцена на подобна атака срещу търговски кораби. Макар последиците от войната в Украйна многократно да достигаха Черно море и останки от дронове да бяха откривани по българското крайбрежие и в морето, Maritime.bg посочва настоящия случай като първа атака по кораби в българската изключителна икономическа зона.

Български ферибот спаси 18 души

В центъра на спасителната операция се оказа плаващият под български флаг ферибот DIOSCURIA. Той е бил отклонен от маршрута си и се е насочил към бедстващия ABLE.

На борда на българския кораб са качени всички 18 членове на екипажа. На ранените е оказана първа помощ още във ферибота, след което DIOSCURIA се е насочил към Варна.

Фериботът е с дължина около 147 метра и обслужва линията между Констанца и грузинското пристанище Поти. В критичните минути именно българският екипаж се оказва най-близо до бедстващите моряци и поема спасителната операция.

Но се появи и съвсем различна версия

Случаят остава обвит в сериозна неяснота. Докато Maritime.bg съобщава за удари с дронове източно от българското крайбрежие, турски морски източници дават коренно различна версия.

Специализираното турско издание Haber Denizde, позовавайки се на Turkishstraits, твърди, че ALFA WATAN и ABLE всъщност са се сблъскали при изхода на Сулинския канал в Румъния и именно след този сблъсък ALFA WATAN е потънал.

Затова засега не може категорично да се твърди нито че става дума за атака, нито кой би стоял зад нея, ако версията за дроновете бъде официално потвърдена. Не е установено и откъде са излетели предполагаемите безпилотни апарати.

Черно море става все по-опасно

Инцидентът идва само ден след друг тежък случай с търговски кораб в западната част на Черно море. ROYAD MAMMADOV, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, потъна в румънската изключителна икономическа зона след тежък удар. Двама моряци загинаха, а 11 бяха спасени.

Украинската страна заяви, че корабът е бил поразен от руски дронове, но при първоначалните съобщения румънските власти не бяха потвърдили официално произхода на атаката.

Новият инцидент източно от Бяла обаче е особено тревожен именно за България. Ако версията за координирана дронова атака бъде потвърдена от компетентните власти, това ще означава, че за първи път търговски кораби са били атакувани в българската изключителна икономическа зона - развитие, което пренася риска за корабоплаването непосредствено до българския морски периметър.