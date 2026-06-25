Бащата на Сияна: Тираджията убиец на "Тракия" смаза пак мое дете!

Едно от убитите от тираджията на магисграла "Тракия" дете пак е мое. Той е син на мой близък приятел. Аофьорът, причинил тежката катастрофа с трите жертви, е говорил по телефона по време на инцидента, а версията за спукана гума е лъжа. С тези думи изригна в социалните мрежи Николай Попов, лидер на партия „Сияние“ и баща на загиналата при друг пътен инцидент Сияна. Той разкри още, че едно от двете убити деца е племенник на негов близък приятел.

Опит за подмяна на фактите

Според Николай Попов институциите правят опит да заблудят обществото, за да прикрият истината за фаталния сблъсък от сряда. Той е категоричен, че гумата на товарния автомобил се е спукала вследствие на удара в мантинелата, а не преди това. Попов допълни, че камионът е бил напълно празен в момента на трагедията.

Експертизи и съдебно решение

Съдът вече постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за шофьора на камиона. Назначени са вещи лица, които да установят точните причини за скъсването на магистралните мантинели.Лидерът на „Сияние“ изрази съмнения в обективността на експертите, като ги свърза с фигурата на Станимир Карапетков и ги обвини, че подготвят „подмяна на истината“.

Битка срещу „ПТП мафията“

Николай Попов призова за незабавни мерки за защита на българските деца на пътя и обяви, че ще изнесе допълнителни разкрития в национален ефир. Той определи статуквото като „ПТП мафия, която се храни от кръвта на децата ни“ и бе категоричен, че почернените семейства няма да позволят случаят да бъде потулен. Междувременно лекарите продължават да се борят за живота на пострадалата при инцидента жена, която остава в състояние на кома.

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