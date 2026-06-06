Докога ще умираме на пътя?

Поредната безумна нелегална гонка в София, която преобърна автобус от градския транспорт, отне човешки живот и прати десетки граждани в реанимация, доказа страшната истина, че по българските улици се лее кървава и напълно безмислена смърт. Страната ни продължава твърдо да заема челните места в черната статистика на Европейския съюз по брой загинали на пътя. Докато у нас законите често остават само на хартия, а нарушителите разчитат на бавно правосъдие и безнаказаност, развитите европейски държави отдавна прилагат радикални и безмилостни мерки, които буквално съсипват престъпниците зад волана.

Как развитите държави укротяват скоростните шофьори

Германия дава най-суровия пример, като от години там участието или организирането на незаконни улични състезания е обявено за криминално престъпление в Наказателния кодекс. Дори без да има настъпило произшествие или пострадали хора, само за участие в гонка шофьорът е заплашен от ефективен затвор до две години, а при ранени или загинали присъдата скача директно до 10 години лишаване от свобода.

Австрия наложи драконовски финансови правила, като въведе пълна конфискация и продажба на публичен търг на автомобила. При екстремно превишаване на скоростта в или извън населено място, полицията изземва возилото на секундата, държавата го продава, а парите отиват директно в националната хазна. Швейцария отива още по-далеч, като изчислява глобите като процент от личните доходи и имущество на шофьора, което води до санкции от десетки хиляди евро, комбинирани с доживотно отнемане на свидетелството за управление. Франция пък разчита на технологичен диктат, внедрявайки масово секционни радари от ново поколение, които изчисляват средната скорост между две точки и правят традиционното рязко спиране пред камерите напълно безсмислено.

Какви спешни стъпки трябва да предприеме България

За да се спре избиването на невинни хора, страната ни трябва незабавно да престане с козметичните промени и да заимства работещия чужд опит. На първо място е необходимо спешно криминализиране на уличните гонки в Наказателния кодекс с налагане на реални, ефективни присъди без право на условно наказание. Мярката за изземване на превозни средства трябва категорично да се разшири и да обхване не само пияните и дрогираните, но и участниците в гонки, както и шофьорите с драстично превишение на скоростта.

Постигането на стопроцентова събираемост на глобите чрез пълна дигитализация е друга задължителна стъпка. Всички камери на тол системата трябва автоматично да засичат средна скорост и да генерират електронни фишове, а неплатените санкции трябва да блокират достъпа на гражданите до основни административни услуги. На последно място, общините трябва спешно да променят градската инфраструктура, като изградят повдигнати кръстовища, изкуствени неравности и физически стеснения на пътя, които да направят развиването на високи скорости физически невъзможно.

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