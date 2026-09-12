САЩ наложи нови снакции. 14 горят заради Иран
Новите мерки идват в момент на напрежение между Вашингтон и Техеран относно възможността за втори кръг преговори за споразумение
Следете всички новини, анализи и коментари за Лица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новите мерки идват в момент на напрежение между Вашингтон и Техеран относно възможността за втори кръг преговори за споразумение
По думите на Сарафов някои експертизи не се бавят просто с месеци или година, а с няколко години
Отнася се до данъчните облекчения, ползвани от хората с намалена работоспособност
Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2024 г. се представя в НАП
21% от европейските компании се чувстват застрашени от фалит
Цветанов ще представи днес част от лицата на партията и своите приоритети
Новият британски премиер има цветистия език на Тръмп, блести с познания по античната литература и философия
На балотаж в Пловдив днес явяват досегашният кмет Иван Тотев и предшественикът му Славчо Атанасов. Пловдивчани гласуват и за районни кметове, като в п...
Селският управник познава всеки в Дондуково и знае кой колко бурета с вино има в мазето БСП може да се гордее с един дългогодишен и уникален в управл...
София. На 24 септември изтича срокът, в който общините трябва да публикуват в интернет имената на хората, които са заличени от избирателните списъци....
Георги Търновалийски ще следи хазарта и ревизорите във финансовото министерство Поредният пловдивчанин влезе тази седмица в изпълнителната власт. Наз...
Актьорът, сценарист и режисьор изригна в протест срещу държавата, която обръща гръб на културата "Вече 25 години държавата ни няма концепция какво да...
Неприятното на всеки мандат обаче е, че има край
Искам след време да съветвам правителства или да работя за ООН, казва нашето момче в Дания
Аркадий Новиков изкарал милионите с труд и талант
Любимият човек ми подари "Бон Джоуви" за Св. Валентин
Марио Бакалов е единственият българин в авиогиганта, обучава летците
Август е месецът на отпуските. И докато мнозина от нас разпускат на плажа с коктейл в ръка, други неуморно се трудят. Някои работят в офиса до климати...
Симитли. Чувствата пречат на работата. Необходимо е хладнокръвие, за да се окаже светкавична помощ на пострадалите. Това е мотото на спасителя Валенти...