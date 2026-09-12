Всичко за Лица

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Вечният кмет

Вечният кмет

Селският управник познава всеки в Дондуково и знае кой колко бурета с вино има в мазето БСП може да се гордее с един дългогодишен и уникален в управл...

09 октомври | 5:05
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Вечният чиновник

Вечният чиновник

Георги Търновалийски ще следи хазарта и ревизорите във финансовото министерство Поредният пловдивчанин влезе тази седмица в изпълнителната власт. Наз...

26 юни | 21:20
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