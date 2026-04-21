Напрежение. Иран не взима чаканото решение

Иран все още не е взел решение дали да участва в преговори със САЩ в Пакистан, заяви днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс.

Багаи каза, че действията на САЩ срещу два ирански кораба представляват "морско пиратство и държавен тероризъм" и изрази съмнения относно сериозността на Вашингтон по отношение на преговорите.

По-рано днес президентът Доналд Тръмп заяви, че не желае да удължава изтичащото примирие във войната на САЩ и Израел срещу Иран и че американските въоръжени сили са "готови за действие", ако преговорите не дадат резултат, предаде Ройтерс, пише БТА.

Тръмп говори малко след като американските въоръжени сили обявиха, че са се качили на борда на огромен ирански петролен танкер в международни води, което е първата подобна акция срещу износа на суров петрол от Иран. Това може да затрудни възобновяването на мирните преговори с Иран, който заяви, че няма да преговаря, докато Вашингтон налага блокада на пристанищата му.

Вашингтон изрази увереност, че преговори в последния момент ще се състоят с Иран в Пакистан, а високопоставен ирански служител заяви, че Техеран обмисля дали да се присъедини. Но с изтичането на последните часове от двуседмичното примирие, остава малко време, отбелязва Ройтерс.

Запитан за възможността за удължаване на примирието, Тръмп каза пред Си Ен Би Си: "Не искам да правя това. Нямаме толкова много време".

"Очаквам да бомбардираме, защото мисля, че това е по-добър подход", добави той. "Но сме готови да действаме. Искам да кажа, че военните са нетърпеливи да започнат."

"Ние не искаме да бъдем атакувани отново, но ако такива атаки бъдат предприети, ние определено ще отговорим по-твърдо от преди", заяви говорителката на иранското правителство Фатеме Мохаджерани, цитирана от агенция ИРНА.

Пред Си Ен Би Си Тръмп заяви също, че компанията за изкуствен интелект "Антропик" (Anthropic) подобрява имиджа си в очите на неговата администрация, което можуе да доведе до изваждането й от "черния списък" на Пентагона.

През февруари Тръмп нареди на правителството да преустанови работата си с "Антропик". След това Пентагонът обяви фирмата за риск за веригата на доставки, нанасяйки й тежък удар след конфликт относно ограниченията как военните могат да използват нейните инструменти.

Компанията оспорва охарактеризирането й като риск и през март заведе дело срещу министерството на отбраната.

Изпълнителният директор на "Антропик" Дарио Амодей се срещна със служители на Белия дом миналата седмица, за да се опита да поправи отношенията. Белият дом определи срещата като продуктивна и конструктивна.

"Те дойдоха в Белия дом преди няколко дни и имахме няколко много добри разговора с тях", каза Тръмп пред Си Ен Би Си днес. "И мисля, че се справят добре. Те са много умни и мисля, че могат да бъдат от голяма полза. Харесвам умните хора... Мисля, че ще се разбираме с тях много добре“, допълни той.

Запитан дали се очертава сделка с Пентагона, Тръмп отговори: "Възможно е. Искаме най-умните хора".

