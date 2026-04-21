Иран се запъна. Нова ситуация

Иран няма на приеме преговори със САЩ под заплаха, заяви иранският главен преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Ройтерс.

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да превърне преговорите в подписване на капитулация. Няма да приемем диалог, който да се води в атмосферата на непрекъснати заплахи", написа Галибаф в профила си в Екс.

Той добави, че Иран е "готов да демонстрира новото съотношение на силите на бойното поле" и от "две седмици се подготвя за това".

Тръмп посочи деня, в който ще подпише мир с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се очаква споразумението с Иран да бъде подписано още "днес" в Пакистан. Американският лидер потвърди, че екипът, включващ вицепрезидента Джей Ди Ванс, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, вече пътува към Исламабад за финализиране на преговорите, пише Turkey Today.

Тръмп изрази готовност за лична среща с иранското държавно ръководство, като същевременно подчерта, че икономическата блокада срещу Техеран остава в сила до постигане на окончателен резултат.

"Нямам проблем да се срещна с иранските лидери. Ако изявят желание, разполагаме с изключително способни хора, но бих се срещнал с тях и лично", заяви президентът.

Той добави, че моментът изисква сериозен диалог и изрази увереност, че "в този момент никой не играе игрички". За пореден път американският лидер беше категоричен по основното си искане: Иран трябва напълно да се откаже от ядрените си оръжия. "Всичко е много просто", каза Тръмп.

Ултиматумът на Тръмп

По-рано американският държавен глава предупреди, че ако не бъде подписана сделка, ще "взриви всяка електроцентрала и мост в Иран".

Иран нито е потвърдил твърдението, нито е обявил решение да изпрати делегация в Исламабад. Пакистански източници обаче са съобщили на The News York Post, че Техеран е "склонен към втори кръг", но че "все още не е взето решение" за това.

Тръмп обяви в неделя, че представители на САЩ, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, пратениците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, ще пътуват до Исламабад за нов кръг от преговори.

Пакистан беше домакин на първата директна среща на високо ниво между САЩ и Иран на 11-12 април, първият подобен контакт, откакто двете страни прекъснаха дипломатическите си отношения през 1979 г., но тези разговори завършиха без пробив.

