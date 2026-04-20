Тръмп обяви, че печели и каза колко губи Иран на ден

Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ печелят убедително в конфликта с Иран, твърдейки, че военният натиск и морската блокада са оставили иранското правителство отслабено и дезориентирано.

„Печеля война, с много. Нещата вървят много добре, нашата армия е невероятна и ако четете фалшивите новини, като провалящия се New York Times, абсолютно ужасяващия и отвратителен Wall Street Journal или вече почти несъществуващия, за щастие, Washington Post, всъщност бихте си помислили, че губим войната“, написа Тръмп в публикация, споделена пред Truth Social.

„Врагът е объркан, защото получава същите тези медийни „репортажи“, но въпреки това осъзнава, че флотът му е напълно унищожен, военновъздушните му сили са се преместили на по-тъмни писти, нямат противоракетно или противовъздушно оборудване, бившите им лидери почти ги няма (това е, освен всичко друго, и смяна на режима!),“ добави той.

„Може би най-важното от всичко е, че БЛОКАДАТА, която няма да премахнем, докато не се сключи „СДЕЛКА“, напълно унищожава Иран.“

Тръмп също така заяви, че Иран губи „500 милиона долара на ден, което е неустойчива сума, дори в краткосрочен план“.

„Антиамериканските медии с фалшиви новини се надяват на победа на Иран, но това няма да се случи, защото аз командвам! Точно както тези непатриотични хора използваха всяка капка от ограничените си сили, за да се борят с мен на изборите, те продължават да го правят с Иран. Резултатът ще бъде същият - той вече е!“, добави Тръмп.

