Иран плаши с "нови карти"

Докато времето за прекратяване на огъня, обявен между САЩ и Израел с Иран, изтича, все още няма потвърждение за по-нататъшни мирни преговори.

Председателят на иранския парламент публикува в X, заявявайки, че Иран „се готви да покаже нови карти на бойното поле“ през последните две седмици и „няма да приемат преговори под сянката на заплахи“.

Междувременно президентът Доналд Тръмп отрече да е подложен на натиск да сключи сделка, докато американските медии съобщават, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс пътува до Пакистан днес за преговори. Тръмп добавя, че е „много малко вероятно“ двуседмичното примирие между САЩ и Иран, което изтича в утре, сряда, да бъде удължено.

В Персийския залив САЩ продължават да блокират Ормузкия проток, след като в неделя завзеха товарен кораб под ирански флаг, а двете страни се обвиняват взаимно в нарушения на прекратяването на огъня.

Втори кръг от преговори между Израел и Ливан е насрочен за четвъртък - според американски служител, предава BBC.

Доналд Тръмп заяви, че Иран „няма друг избор, освен да изпрати“ делегати в Пакистан за преговори със САЩ.

В интервю за CNBC президентът казва, че е уверен, че САЩ „ще постигнат страхотна сделка“.

Той казва, че САЩ „не се занимават с най-милите хора“, но го правят „успешно“, преди да нарече военноморската блокада на САЩ „огромен успех“.

На въпроса дали би удължил прекратяването на огъня, ако преговорите сякаш напреднат, президентът на САЩ отговаря: „Не искам да правя това“.

По-късно Тръмп казва: „Очаквам да бомбардирам, защото това би било по-добро отношение.“

Той допълва, че „няма много време“ за постигане на сделка и че Иран може да се постави на „много добра основа“, ако се договори със САЩ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com