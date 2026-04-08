Извънредно от Тръмп! Предупреди за незабавни действия

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че всяка страна, която доставя оръжие на Иран, ще бъде обложена с незабавни 50-процентни мита от Съединените щати.

„Държава, която доставя военни оръжия на Иран, ще бъде незабавно обложена с мито от 50% върху всички стоки, продавани в Съединените американски щати. Мярката влиза в сила незабавно. Няма да има изключения или освобождавания“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, цитиран от АФП.

В отделна публикация той посочи, че администрацията му води разговори с Иран относно „облекчаване на митата и санкциите“, часове след като обяви временно примирие с Техеран, който се съгласи да отвори отново стратегическия Ормузки проток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com