Калин Стоянов категоричен! Спешна среща за хеликоптери срещу пожарите

Депутатът от ДПС-Ново начало и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов отговори във Фейсбук на Бойко Борисов. По-рано лидерът на ГЕРБ коментира от Айдемир темата с обществените поръчки.

Ето какво написа Калин Стоянов в профила си:

"Днес г-н Бойко Борисов коментира обществените поръчки за пожарогасителна техника, за които е разговарял с вътрешния министър Даниел Митов. Предполагам, че става дума именно за поръчките, обявени още по мое време като министър на вътрешните работи по Програма „Околна среда“.

Две години по-късно техниката все още не е доставена, което е резултат от тежките процедури по Закона за обществените поръчки и множеството обжалвания между фирмите-участници.

Ние от ДПС-Ново начало, като отговорна политическа сила, подкрепяме призива на г-н Борисов към министър Митов за организиране на среща между политическите партии. Целта е бързи и ефективни решения за закупуване на летателна техника за пожарогасене.

Очакваме покана още през следващата седмица, защото ако не действаме сега, догодина може да сме в същата безизходица и да спорим кое министерство да получи техниката, вместо тя вече да е налична и да спасява животи.

Време е за спешни краткосрочни и дългосрочни решения!"

