Мрачно предсказание на Нострадамус за 2027 г. Какво крият четири стиха

Зловещо пророчество за седем месеца голяма война, смърт и огън от небето отново разтревожи социалните мрежи. Този път загадъчните стихове на прочутия френски астролог Нострадамус се свързват с 2027 г. и опасенията от нови военни сблъсъци. Особено внимание привлича предупреждението за продължителен конфликт, което по-рано беше свързвано и с войната между САЩ, Израел и Иран. Полският портал „Цитати“ проследи историята на пророчеството и откри важна подробност: в самия текст не се споменава нито 2027 г., нито конкретна държава, която би участвала във войната.

Седем месеца война и смърт

В центъра на новите спекулации е последното, стотно четиристишие от четвъртата центурия на прочутата книга „Пророчества“ на Нострадамус. Написаните преди близо пет века думи звучат достатъчно мрачно, за да предизвикат безпокойство и днес.

В тях се говори за небесен огън, който поразява кралска сграда, и за момент, в който светлината на Марс угасва. Следва най-цитираният откъс: „Седем месеца голяма война, хора умират заради злото.“ В последния стих са споменати френските градове Руан и Еврьо във връзка с краля.

Марс е древноримският бог на войната, което допълнително подхранва съвременните тълкувания. Някои почитатели на Нострадамус възприемат небесния огън като символ на разрушителни оръжия, а седемте месеца - като предупреждение за продължителността на бъдещ конфликт.

В четиристишието обаче няма посочена година, конкретен владетел или име на държава, която ще започне войната.

Защо пророчеството изведнъж се свързва с 2027 г.

Новата вълна от публикации е проследена от полската авторка Камила Новак, която разглежда историята на четиристишието в материал за портала „Цитати“, публикуван на 5 октомври.

Според нея същите стихове вече са използвани за предсказания, свързани с други години и военни конфликти. През тази година те отново привлякоха внимание заради военните действия в Близкия изток.

Още на 5 март британското издание „Юнилад“ публикува материал за седеммесечната война, описана от Нострадамус. Поводът беше започналият на 28 февруари конфликт между САЩ, Израел и Иран. Почитатели на френския астролог започнаха да сравняват продължителността на военните действия с посочения в четиристишието срок.

На 21 септември индийското издание „Сънди Гардиън“ също разгледа тази интерпретация. Тогава вниманието беше насочено към факта, че от началото на конфликта са изминали почти седем месеца. Появиха се предположения, че стиховете може да намекват за предстоящ поврат във войната.

Сега същият текст се използва за прогнози за 2027 г., макар в него да липсва подобна календарна препратка.

Не само война. Появиха се и твърдения за ядрена катастрофа

Покрай разпространението на четиристишието в интернет се появиха и твърдения, че Нострадамус бил предсказал седеммесечна ядрена война.

„Сънди Гардиън“ обаче изрично посочва, че подобно тълкуване не се подкрепя от оригиналния текст. В него няма споменаване на ядрени оръжия или на съвременни военни технологии.

Други почитатели на френския мистик откриват предполагаеми препратки към днешните конфликти в негово четиристишие, описващо голям рояк пчели и нощна засада. В интернет тези образи се свързват с използването на бойни дронове.

В произведенията на Нострадамус обаче няма пряко описание на безпилотни летателни апарати. Връзката между старинните символи и съвременните оръжия е направена от днешни тълкуватели.

Любопитна тайна около самото пророчество

Историята на четиристишието крие още една особеност. То изобщо не присъства в първото издание на „Пророчества“, публикувано през 1555 г.

Тогава сборникът съдържа три пълни центурии и едва 53 четиристишия от четвъртата. Следователно текстът за седеммесечната война, който днес предизвиква толкова спорове, не е бил включен в тази първоначална версия.

През 1557 г. излиза разширено издание, а през 1568 г., две години след смъртта на Нострадамус, е публикуван сборникът с десет центурии.

Френският астролог пише на старинен френски език, като използва латински, гръцки и окситански думи. В стиховете му има астрологични препратки, метафори и необичайни словосъчетания, които затрудняват еднозначното им тълкуване.

Още преди 150 години открили същата война

Особено любопитно е, че четиристишието за седеммесечния конфликт е било свързвано със съвсем различни исторически събития много преди появата на интернет.

Още през 1874 г. френският свещеник и тълкувател на пророчества Анри Торне-Шавини разглежда същите стихове като описание на Френско-пруската война от 1870-1871 г.

В своето произведение той свързва седемте месеца със самия военен конфликт, а небесния огън - с разрушенията във Франция. Споменаването на Руан и Еврьо според неговото тълкуване насочва към пруската окупация на Нормандия.

Така едно и също четиристишие е използвано като предполагаемо описание на Френско-пруската война, а повече от век по-късно - на конфликта в Близкия изток.

Какво всъщност предсказва Нострадамус за 2027 г.

Британският телевизионен канал „Скай Хистъри“ също разглежда предполагаемите пророчества за 2027 г. В публикацията се посочва, че нито едно от повече от 900-те известни четиристишия на Нострадамус не назовава изрично тази година.

Въпреки това съвременните тълкуватели свързват отделни стихове с възможни пожари, икономически сътресения и промени в Близкия изток.

Една от интерпретациите се основава на стих от петата центурия, в който се споменават Персия и Трапезунд. Тези исторически названия се свързват съответно със съвременен Иран и турския черноморски град Трабзон. Според предположенията на някои коментатори стихът може да се отнася до бъдещи дипломатически събития в региона.

Други разпространявани в интернет твърдения приписват на Нострадамус предупреждения за земетресения, наводнения, кризи, свързани с изкуствения интелект, и сътресения в Католическата църква.