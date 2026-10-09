Скандален пастор обяви края на света. Посочи точните дати!

Южноафрикански пастор, който вече няколко пъти безуспешно предсказва кога ще настъпи библейското Възнесение, отново посочи точна дата. Джошуа Млакела твърди, че събитието ще се случи между 12 и 13 октомври 2026 г. - само дни след новото му изявление. Проповедникът уверява последователите си, че този път датата е окончателна, въпреки че предишните му прогнози не се сбъднаха.

Пак твърди, че е получил видение

Млакела разказва в интервюта и свои видеа, че Бог и Исус са му се явявали във видения и са му разкрили кога ще настъпи Възнесението - събитие, което според някои християнски течения ще предшества период на големи изпитания за човечеството.

„Няма друга дата. 12-13 октомври е истинският Йом Труа - Денят на тръбния зов, когато ще срещна моя Спасител лице в лице“, заявява проповедникът.

Твърденията му нямат научна основа и представляват негово лично религиозно тълкуване.

Вече сгреши повече от веднъж

Пасторът стана широко известен през 2025 г., когато заяви, че Възнесението ще настъпи на 23 и 24 септември. След като нищо не се случи, той промени датата и насочи последователите си към 7 и 8 октомври. И тази прогноза не се сбъдна.

След провала Млакела обясни, че не става дума за грешка, а за отлагане от страна на Бог, който според него дал на хората допълнително време за покаяние.

Хора продавали домове и напускали работа

Неговите предсказания обаче далеч не останали само любопитна история в социалните мрежи. Според редица публикации част от хората, които повярвали на пророчеството му, продали жилища и автомобили или напуснали работата си в очакване на края.

Именно това предизвика сериозни критики към проповедника, тъй като думите му довели до реални решения с тежки последици за някои от последователите му.

Новото обяснение е свързано с календара

Млакела твърди, че предишните му изчисления били разместени с около месец. Според него истинският Йом Труа - Денят на тръбния зов, трябва да бъде през октомври, а не през септември.

Тук обаче възниква сериозно противоречие. Според стандартния еврейски календар Рош Хашана, с който се свързва Йом Труа, през 2026 г. е през септември, а не на 12 и 13 октомври.

Това означава, че новата дата на пастора се основава на негова собствена интерпретация, а не на общоприетия календар.

Други проповедници го критикуват

Твърденията на Млакела срещат сериозна съпротива и сред други християнски духовници. Те подчертават, че опитите да бъде определена точна дата за подобно събитие противоречат на широко разпространеното християнско разбиране, че денят и часът не могат да бъдат предварително известни.

Критиците му напомнят и очевидния факт, че досегашните му конкретни предсказания вече са се оказали неверни.

Въпреки това Млакела продължава да настоява, че този път е открил правилната дата. Така 12 и 13 октомври се превръщат в поредния срок, който последователите му очакват - докато скептиците напомнят, че историята на подобни точни пророчества досега неизменно завършва по един и същи начин.