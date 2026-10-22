Отиде си обичана тв водеща, дъщеря на емблема на БНТ

Българската журналистика се разделя с Косара Мутафчиева – телевизионна водеща, репортер и дъщеря на една от емблематичните говорителки на Българската национална телевизия Мария Тролева. Мутафчиева е починала на 61-годишна възраст, съобщиха близките ѝ в нейния профил във Facebook, предава Нова телевизия.

Косара Мутафчиева е позната на зрителите от работата си в NOVA, където започва журналистическата си кариера под фамилията Тролева. По-късно приема фамилията на баща си - Мутафчиева. Професионалният ѝ път преминава и през специализираната телевизия „Агро ТВ“, където работи като водеща.

Тя израства в семейство, свързано с историята на българската телевизия. Майка ѝ Мария Тролева е сред разпознаваемите лица на БНТ – от поколението телевизионни говорители, за които новините и общуването със зрителите са не просто професия, а призвание.

Извън телевизионния екран Косара Мутафчиева открива друго свое призвание - пчеларството. Сред инициативите, с които се занимава, е и проект за разполагане на пчелни кошери върху покрива на столичeн хотел.

Поклонението е насрочено за събота от 12:00 часа в Централните софийски гробища.