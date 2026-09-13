Китайски електромобилен гигант удари конкуренция в земята
През 2024 г. продажбите на Би Уай Ди растат с 29% спрямо предходната година
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През 2024 г. продажбите на Би Уай Ди растат с 29% спрямо предходната година
Какво показват данните на НАП
Увеличил се е с близо 1 милиард лева
В сътрудничество с Лидл българската компания „Балдаран Спринг“ произвежда вода в бутилки с 30% рециклиран материал
Блондинката печели много пари
94 милиарда оборот – добра печалба, казва топ следовател
dm България отчете ръст на оборота от близо 23%
Срокът за кандидатстване е две седмици
Зимните ни курорти са безупречни, разчитаме на българите, каза Марияна Николова
Оборотът им е спаднал с 11 процента
Мърсисайдци са на печалба от 42 млн. лири
Фондовата борса завърши разнопосочно последната сесия от седмицата
При дистанционно наблюдение на касов апарат на атракцион на Златни пясъци варненските данъчни установяват, че седмици наред на него се отчитат нереалн...
Един и същ собственик на четири обекта по Северното Черноморие е останал без оборота си, защото е некоректен длъжник към НАП. Това съобщи Красимир Пав...
Схема за манипулация на данни за оборотите от продажби разкри съвместна операция на ДАНС, МВР и НАП по Черноморието. Операцията е проведена след получ...
Близо 1 млрд. лв. е достигнал оборотът в търговските обекти по Черноморието през юни, обявиха от НАП. Това е с над 200 млн. лв. повече от същия месец...
Близо 1 млрд лв. е достигнал оборотът в търговските обекти по Черноморието, сочат данните на НАП. Това е с над 200 млн. лв. повече спрямо същия период...
Пишат стратегия за насърчаване на жените предприемачи Пари от Брюксел за подкрепа на жени предприемачи са предвидени по оперативната програма "Иновац...
Магазин за дрехи от Добрич е укрил оборот от 230 хил. лв., като така е избегнал плащането на 23 хил. лв. данъчни задължения, съобщиха от пресслужбата...
Данъчните в София взимат оборота на търговци, които имат пари, но не плащат в срок налозите си. През август, публичните изпълнители от ТД на НАП София...