Люксембург удари Малта и се приближи до групата на България

Отборът на Люксембург победи Малта с 2:0 като гост в плейоф от Лигата на нациите и се доближи до участие в групата на България през есента. Победителят от този сблъсък ще се изправи срещу „лъвовете“, Исландия и Естония. Реваншът е насрочен за 31 март и изглежда по-скоро формалност след развоя на първата среща.

След нулево първо полувреме гостите наложиха превес и пробиха защитата на Малта малко след почивката. Венсан Тил откри резултата в 47-та минута и даде спокойствие на своя тим, който постепенно пое пълен контрол върху мача.

Малта не успя да отговори и да създаде сериозен натиск, а в самия край Люксембург нанесе втория си удар. В третата минута на добавеното време Матиас Олесен оформи крайното 2:0, с което практически реши изхода от двубоя преди реванша.

Загубилият от тази двойка ще продължи в по-долната дивизия, където ще попадне в група с Андора и победителя от сблъсъка между Латвия и Гибралтар. Латвийците вече взеха преднина, след като спечелиха с 1:0 като гост с гол от дузпа на Владиславс Гутковскис в 63-та минута.

Паралелно с тези мачове се изигра и контрола между Кипър и Беларус, в която участие взеха и футболисти от българския ЦСКА. Йоанис Питас започна като титуляр и остана на терена 71 минути, но неговият тим загуби с 0:1 след попадение на Иван Цихамиров още в 25-ата минута.

За Беларус сред титулярите бяха вратарят Фьодор Лапоухов и халфът Макс Ебонг, които помогнаха за минималния успех в проверката.

