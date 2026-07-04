ФИФА на нокти. Мексико - Англия взриви Мондиала

Сериозна съпротива срещна информацията, че ФИФА води разговори за промяна на началния час на 1/8-финала на Мондиал 2026 между Мексико и Англия, който трябва да се играе на 6 юли от 3:00 часа рано сутринта. Заради заплахата от сериозна буря над Мексико Сити, където трябва да се проведе срещата, световната централа искаше да премести началото за неделя вечерта.

Най-острата реакция на предложението дойде от страна на селекционера на мексиканския национален отбор Хавиер Агире, който коментира темата пред журналиста Хоакин Лопес Дорига от „Радио Формула“. Преди това и Футболната асоциация на Англия се възпротиви на планираната смяна на началния час.

„Това е истински шут отзад. Ще промени всичко. Съсипва ни плановете. Няма да ги провали напълно, но почти изцяло. Такава промяна ще съкрати с шест часа подготовката ни за двубоя. В крайна сметка ще се съобразим с ФИФА, каквото и решение да вземе. Не ми харесва това положение, нито на моите играчи. Променя се целия ни план за тренировки, почивка, хранене и спане. Екип от 60 човека работи, за да може 26 играчи да излязат срещу Англия и да представят Мексико на най-високо ниво. Промяната на началния час няма да е в наша полза. Дори ще ни навреди. Разбирам мотивите относно такава промяна, но никой не ме е потърсил за мнението ми и това ме вбесява“, заяви Агире.

Той е добре позната фигура за българския футбол. На Световното през 1986 г. играе за Мексико при победата с 2:0 над България на 1/8-финалите, а през 2002 г. е начело на "ацтеките" при успеха с 1:0 над "лъвовете" в контрола в САЩ.

В резултат на сериозното противопоставяне на двата отбора ФИФА изглежда е решила да запази началния час, както беше според предварителната програма. Американските спортни канали ESPN и „Fox” информираха, че предложението на световната централа е оттеглено. Впоследствие ФИФА излезе с официално съобщение, че няма да има промяна на началния час на осминафинала.

Селекционерът на английския национален отбор Томас Тухел отложи заминаването на отбора си за Мексико, тъй като се опасяваше от шпиони и предпочита да проведе тактическите занимания в строго охранявания лагер на отбора в САЩ. Англичаните крият и къде точно ще отседнат. Причината за нова е, че мексиканските фенове не дадоха на националите на Еквадор да мигнат в нощта преди мача между двата отбора, възпламенявайки фойерверки и бомбички пред хотела. Въпреки това мексикански журналисти обещаха, че ще разкрият и съобщят на обществеността мястото, където „трите лъва“ ще отседнат в Мексико Сити.

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