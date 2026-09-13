Да победиш Бразилия! Пълен триумф на младите ни волейболисти
Адмирации за учениците от Разлог
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Адмирации за учениците от Разлог
Александър Николов е вторият най-добър волейболист в света за 2025 година! Класацията бе изготвена от Volleyball World.Николов бе с основна заслуга за...
Какво споделиха неговите съграждани
Показват страстта, отдадеността и безкомпромисния стремеж към върха зад всяка точка и победа
Вицешампионите бяха приветствани с хляб и сол в Народното събрание
Очаква се промяна в наредбата за предолимпийска подготовка
Момчета, за нас вие сте Номер 1 в света
Искат още да радват хората
България отнесе Португалия с 3:0 гейма
И сложиха край на негативната серия
След като загубиха финала от младежите на Франция
Инцишдентът се е разиграл в Австрия
Националният отбор по волейбол се завърна в България. Днес момчетата на селекционера Пламен Константинов кацнаха в София часове след като не успяха да...
Националният ни отбор по волейбол изтегли тежък жребии и ще бъде в една група с тимовете на Русия, Франция и Финландия на Европейската олимпийска квал...
Председателят на БОК Стефка Костадинова изпрати поздравителен адрес до волейболистите ни, които се представиха достойно на Евроволей 2015 и станаха че...
Хората ги обичат, защото се раздават докрай Победите в "Арена Армеец" не са единственото достойнство на волейболните ни национали. Голямото постижени...
Изпратиха Гроздева от Баку с талисман за ЧРД Волейболистите ни в Баку и техният водач Любо Ганев бяха сред първите, които поздравиха Мария Гроздева з...
Появи се психологически проблем, призна треньорът на жените Нешич Тежка загуба допуснаха волейболистките ни в третия кръг от груповата фаза на европе...
Българският национален отбор по волейбол победи Канада с 3:2 (25:20, 19:25, 25:22, 25:27, 12:15) в мач от 5-ия кръг от Група С във втора дивизия на Св...
Нетрадиционен метод за възстановяване намериха в Баку водещите ни волейболисти. Малко след като пристигнаха в олимпийското село, след 8-часово пътуван...