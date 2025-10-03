Изненада! Кой прави грандиозния успех на волейболистите

Един човек зад кадър, с голяма заслуга за воейболния ни триумф.

В Павел баня с гордост коментират своето присъствие сред волейболните национали и медалисти.

Сред българските звезди е и един павелбанец – кондиционният треньор Христо Тодоров, който е учител по физическо възпитание в СУ “Христо Ботев” в курортния град. Христо Тодоров е един от най-добрите специалисти в областта на кинезитерапията и физиотерапията. Нека бъде здрав и дълги години да дава най-доброто от себе си на Павел баня и страната ни! – пожелават от Павел баня на Христо.

Днес ръководството на СУ „Христо Ботев“ посрещна по шампионски своя колега, а той от своя страна им подари специален подарък – тениска, подписана от целия тим, станал вицесветовен шампион, пише Presstv.

„Сърцата ни са изпълнени с гордост за момчетата от националния отбор, които прославят страната ни!“, коментираха от учебното заведение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com