Спортният министър с ключов ход за волейболистите ни

Постижението на Националния ни отбор по волейбол е исторически момент за България. Повече от 55 години не сме постигали такива успехи. Искам да поздравя още веднъж отбора, треньорския щаб и ръководството на цялата федерация. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA News спортният министър Иван Пешев.

"Проблемите в спорта като цяло не са един и два. И няма да бъдат решени за седмица или месец. Трябва постоянна и упорита работа". категоричен е министърът. Той подчерта, че за 2025 г. са предвидени над 40 милиона лева допълнителни средства за спорт и младежка политика. От тях почти 10 милиона са насочени към волейбола – близо 7 милиона лева за федерацията, над 2 милиона лева за домакинства на събития и близо 2 милиона лева за клубовете.

Коментирайки управленската си програма назад в годините министър Пешев призна, че в годините назад са правени грешки – изграждани са стадиони и съоръжения в малки населени места, където няма достатъчно млади хора. Той посочи, че вече има координация с местната власт и приоритетът е ясен -достъпна и адекватна тренировъчна инфраструктура.

„Големите съоръжения ги има – в София, Варна, Пловдив. Имаме добри стадиони и зали. До края на седмицата ще бъде пусната нова програма за спортни съоръжения. За първите седем месеца на годината бяха реновирани 43 от общо 60 спортни обекта. Сега инвестираме в залите за тренировки, защото искаме да популяризираме масовия спорт и да вкараме децата в залите“, подчерта министърът.

Спортният министър обяви, че в момента се разработва Национална стратегия за физическо възпитание и спорт за срок от 12 години, съвместно с редица институции. Целта е този документ да бъде приет с консенсус в парламента и да служи като дългосрочна рамка за развитие на спорта.

На въпрос как ще се преведе тази стратегия в конкретни действия, министърът посочи няколко основни приоритета:

►Популяризиране на масовия спорт и възможности за всички деца да спортуват.

► Инвестиции в достъпна тренировъчна инфраструктура.

► Подкрепа и мотивация чрез примера на големите български спортисти.

► Подкрепа за спортните школи – за кого е достъпна?

Министърът разясни, че частните спортни школи не са директно финансирани от държавата, но могат да се възползват от програмите за клубове, стига да са регистрирани и да участват по установените процедури. Пример – волейболните клубове са получили близо 2 милиона лева за 2025 г.

Очаква се и промяна в наредбата за предолимпийска подготовка, която досега изключваше колективните спортове. Това ще позволи на отбори като волейболния да получават финансиране в подготовка за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г.

На въпрос за средствата, с които бяха наградени волейболните национали след триумфа във Филипините, Пешев уточни, че чекът от 520 хиляди лева е осигурен от бюджета на Министерството на младежта и спорта по Наредба 5 – за състезатели с високи постижения.

