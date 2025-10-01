Владо Николов вдигна летвата. Нова цел пред лъвовете

Нова цел пред волейболните ни лъвове постави големият спортист Владо Николов, баща на звездите от Световното първенство Александър и Симеон Николови.

Въпреки високите резултати, пет отбора още са по-добри от нас. Това са Италия, Франция, Полша, Бразилия и Япония. Ние ще ги догоним, когато всички наши състезатели започнат да играят във водещи клубове по света и започнат да играят на най-високо ниво целогодишно. За да за може за следващия финал, който ще играят тези "лъвове", да са подготвени за него спортно-технически и емоционално, каза в "Тази сутрин" Владо Николов.

Парите не са всичко в спорта, отговори големият волейболист на въпроса колко дълго волейболистите ни ще могат да се борят с титаните, при положение че те отделят десетки пъти повече от нас за спорт. Италия има бюджет от 55 милиона евро за волейбол, докато нашият е едва 5 милиона.

В спорта парите имат значение, но не са най-важното, и не това е определящо. Италианците ни биха на финала, замеряйки ни не с евро, а защото те изпълняват изключително силен начален удар. Тоест ние трябва да се научим да изпълняваме по-силен начален удар и да посрещаме толкова силен. Това е ключа към бъдещето и успехите, каза Николов.

Иначе трудът, който свършиха децата, тези млади мъже на България, беше наистина много. Но, ако искат да стъпят на върха, ги чака още от същото в следващите, 7, 8, 10, 15 години. Така че няма друга рецепта за успех, добави той.

