Веласкес готви смел ход в Левски

Плеймейкърът на Левски Мазир Сула най-вероятно ще започне титуляр в съботния двубой срещу ЦСКА 1948. Той бе резерва в дербито с ЦСКА, но се появи на терена след почивката.

Французинът с алжирски корени се включи силно срещу армейците. Той отбеляза последния гол в мрежата на Димитър Евтимов, а сините спечелих с 3:1. Интересното е, че в срещата Мазир първо действа като плеймейкър, а след това – като крило.

Срещу ЦСКА треньорът Хулио Веласкес бе избрал по-дефанзивен вариант на халфовата линия и се бе доверил на Гашпер Търдин, Георги Костадинов и Акрам Бурас. В събота обаче се очаква Левски да играе много по-атакуващо срещу опонента, който победи вече два пъти през кампанията, пише „Тема спорт“. Сула има общо 36 мача и 4 гола през сезона.

