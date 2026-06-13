Веласкес готви смел ход в Левски
Плеймейкърът на "сините" най-вероятно ще започне титуляр в съботния двубой срещу ЦСКА 1948
Следете всички новини, анализи и коментари за Мазир Сула. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Плеймейкърът на "сините" най-вероятно ще започне титуляр в съботния двубой срещу ЦСКА 1948
Кога е дебютът на Мазир Сула
Той идва след Радослав Кирилов, Рилдо Фильо и вратаря Мартин Луков
Те водят финални преговори с най-добрия играч на Черно море