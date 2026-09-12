Барселона помете Елче с 5:0, новите звезди блеснаха веднага
Адейеми се разписа при дебюта си, Гордън даде две асистенции, а шампионите превърнаха второто полувреме в наказателна акция
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Адейеми се разписа при дебюта си, Гордън даде две асистенции, а шампионите превърнаха второто полувреме в наказателна акция
Юноши и резерви донесоха категоричното 4:1 в 28-ия кръг на Ла Лига
В класирането води отборът на Реал Мадрид с 30 точки пред Барселона с 25
Стерн и Елче - както наричат Димитър Механджийски и Елеонора Маринова - отново гастролират в столичната галерия "Червената точка". По-малко от година...
Гари Родригес предизвика революция в "ХимНастик". Според "Диари де Терегона" феновете и акционерите в клуба искат спешна среща с ръководството. Причин...
Елче. Испанският елитен Елче публикува новината на официалната си страница, че Гари Родригес е подписал договор с клуба. Срокът на контракта е до кра...