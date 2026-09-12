Всичко за Елче

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Графити в "Червената точка"

Графити в "Червената точка"

Стерн и Елче - както наричат Димитър Механджийски и Елеонора Маринова - отново гастролират в столичната галерия "Червената точка". По-малко от година...

17 юни | 18:45
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Война в "Настик" заради Гари

Война в "Настик" заради Гари

Гари Родригес предизвика революция в "ХимНастик". Според "Диари де Терегона" феновете и акционерите в клуба искат спешна среща с ръководството. Причин...

06 февруари | 19:45
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