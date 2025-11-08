Равенство беляза началото на кръга в испанската Ла иЛига

Серията от мачове без победа за Елче се удължи на пет мача, след като попадение на Микел Оярсабал от дузпа късно в мача донесе равенството на Реал Сосиедад - 1:1. Баският тим пък продължава да е без загуба при гостуванията си през сезона в Ла Лига.

Рафа Мир пропусна две положения за новака Елче още в първия четвърт част на мача. Алваро Родригес изведе Елче напред в резултата в 57-ата минута след асистенция на Алваро Нунес. Това бе първият му гол за сезона, като той засече центриране и вкара топката под гредата.

Реал Сосиедад обаче наложи натиск до края на мача, като нарушение на Давид Афенгрубер срещу Умар Садик доведе до дузпа, а Оярсабал бе безпогрешен.

Елче е на девета позиция в класирането с 15 точки, докато Реал Сосиедад е на 14-о място с 13.

Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Елче - Реал Сосиедад - 1:1

Днес:

Жирона - Алавес

Севиля - Осасуна

Атлетико Мадрид - Леванте

Еспаньол - Виляреал

Утре:

Атлетик Билбао - Овиедо

Райо Валекано - Реал Мадрид

Майорка - Хетафе

Валенсия - Бетис

Селта Виго - Барселона

В класирането води отборът на Реал Мадрид с 30 точки пред Барселона с 25.

