Моуриньо се връща в Реал?! Перес натиска за сделката

Изненадващо Жозе Моуриньо е най-сериозният кандидат за нов старши треньор на Реал Мадрид, като решението идва директно от президента Флорентино Перес. Информацията, разпространена от британския журналист Дейвид Орнстийн, предизвика вълна от реакции в Испания. Въпреки очакваната вътрешна съпротива в клуба, Перес е готов да заложи на завръщането на Специалния. Така Реал може да се насочи към едно от най-шумните треньорски решения в последните години.

Моуриньо вече има история на „Сантяго Бернабеу“, където работи между 2010 и 2013 г. Именно в този период той поставя основите на доминацията, която по-късно носи шест трофея в Шампионската лига за „белия клуб“ между 2014 и 2024 г.

В момента португалецът води Бенфика, като това е вторият му престой в клуба. Договорът му включва освобождаваща клауза от около 3 милиона евро - сума, която не представлява сериозно препятствие за Реал.

Кариерата на Моуриньо включва някои от най-големите клубове в Европа - Порто, Челси, Интер, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Рома и Фенербахче. Той е двукратен носител на Шампионската лига, което допълнително засилва аргументите за евентуалното му завръщане.

Въпросът, който остава, е дали Реал ще приеме този ход единодушно или клубът ще се раздели около една от най-спорните фигури в съвременния футбол.

