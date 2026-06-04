Стана ясно при какво условие Моуриньо се връща в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо може сензационно да се завърне като старши треньор на Реал Мадрид, ако Флорентино Перес спечели президентските избори в испанския клуб, съобщава Ройтерс. Перес лично е потвърдил намерението си по време на кампанията. Той е изправен срещу Енрике Рикелме в предстоящия вот, който идва след сезон без трофей за най-успешния клуб в Европа. Новината връща на преден план един от най-бурните и успешни периоди в близката история на Реал.

Моуриньо вече беше на кормилото на Реал Мадрид и през 2012 г. изведе тима до рекорден брой точки в Ла Лига. Португалецът остави силна следа с интензивен стил, остър характер и тежки сблъсъци в испанския футбол, но последната му шампионска титла е от 2015 г., когато триумфира с английския Челси.

След раздялата с Моуриньо през треньорския пост на Реал Мадрид преминаха деветима специалисти. Последният постоянен треньор беше Шаби Алонсо, който бе освободен през януари. След него Арвало Арбелоа пое отбора до края на сезона.

Кампанията на Реал завърши разочароващо - второ място в първенството зад шампиона и вечен съперник Барселона, отпадане на четвъртфиналите в Шампионската лига за втори пореден сезон и нито един спечелен трофей. Именно този провал доведе до президентски вот в клуба, който има 15 титли от най-силния европейски клубен турнир.

Затова обещанието на Перес за връщане на Моуриньо звучи като опит за силен ход в кампанията и като послание към феновете, че Реал Мадрид се нуждае от треньор с твърда ръка и голямо име. Ако Перес спечели изборите, португалецът може да получи шанс за втори мандат на „Сантяго Бернабеу“ - този път със задачата да върне трофеите след болезнен сезон.

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