Левски разпали синята треска с бразилска загадка за милиони

Левски вдигна на градус очакванията на феновете със загадъчно видео с изцяло бразилска тематика, което ясно подсказва посоката на първото ново попълнение на „Герена“. Символиката насочва към футболист от Бразилия, а най-вероятното име е Рейналдо - крилото, за което се пише усилено през последните дни. Той е собственост на Санта Клара, а през последния сезон е играл под наем във втородивизионния Шавеш. Според информации в португалските медии Левски ще плати сериозна сума за трансфера - 1,5 милиона евро.

Рейналдо играе по фланга и се очертава като попълнение, с което „сините“ искат да дадат по-голяма скорост и острота в атака. Самото видео на клуба беше прието като почти директен знак, че сделката е на финалната права. На този етап от Левски не са обявили официално името, но бразилската тематика оставя малко съмнения, че става дума за играч от тази футболна школа.

Паралелно със селекцията от чужбина Левски гледа и към вариант за български футболист, който да отговаря на новото правило на БФС за задължителни 45 игрови минути за български играч до 23 години. Според „Тема Спорт“ „сините“ следят възможността да върнат свой юноша от Италия.

Става дума за Адриан Райчев, който е собственост на Пиза - тимът, изпаднал от Серия А. Райчев също играе като крило и започва футболния си път именно в Левски, но още 16-годишен преминава в италианския клуб. След това прекарва няколко периода под наем в различни отбори.

Последният му престой беше в третодивизионния Чита Понтедера, с който завърши на последното място и изпадна в аматьорския футбол. Освен Райчев, като подходящи варианти за новото правило се споменават още Севи Идриз от Локомотив Пловдив и Берк Бейхан от Черно море.

Така Левски започва да очертава две линии в лятната си селекция - търсене на по-силен чуждестранен профил за атаката и паралелно осигуряване на български футболисти, които могат да помогнат за изпълнение на новите изисквания. Първият голям знак обаче вече е даден - на „Герена“ готвят бразилско попълнение, което трябва да вдигне очакванията преди новия сезон.

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