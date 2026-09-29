Скандалът трещи! Манчестър Сити отвърна на удара

Ръководството на Манчестър Сити излезе с официално позиция, в която изразява разочарование и изненада от публикуваното днес становище на Комисията към Висшата лига относно отправените към клуба обвинения.

От ръководството на „гражданите“ категорично заявиха, че клубът е невинен и разполага с неоспорими доказателства в подкрепа на всички свои позиции по случая, пише "Гонг". От Манчестър Сити са решени да бъдат безкомпромисни и, при необходимост, проактивни във всички съответни регулаторни и правни органи.



В изявлението се посочва още, че процесът с Висшата лига все още не е приключил и значителни елементи от него остават недовършени. Поради тази причина клубът възнамерява да използва всички налични възможности за обжалване, като се позовава на факта, че становището на комисията съдържа съществени грешки от правно и фактическо естество, което го прави ненадеждно.



От Манчестър Сити подчертават, че в продължение на осем години стриктно са спазвали установения ред с очакването, че Управителният съвет и ръководството на Висшата лига ще действат като независим, безпристрастен и обективен регулатор, свободен от партийни и частни влияния.



Към момента от клуба са ограничени в допълнителните си коментари до пълното приключване на всички бъдещи правни процедури.