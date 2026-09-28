Легенда на ЦСКА отсече: На Янев пак ще му дойде времето

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов коментира пред „Тема Спорт“ забавянето при избора на наследник на Христо Янев.

„Чета от вас, от пресата се информирам за казуса. Има момчета, на които съм им бил треньор в ЦСКА и ми се обаждат да коментираме темата, но и те не знаят какво става. И аз не знам, никой не знае. Аз съм се убедил в едно – ЦСКА е имал най-силните си години начело с българин. Това е! На Христо Янев пак ще му дойде времето да води ЦСКА. Той познава обстановката, интелигентно момче е. За мен би бил един добър треньор на тима за в бъдеще. Но ще е обидно, ако го върнат сега. Първо ходи си, а после – ела“, сподели Паро пред „Тема Спорт“.

„Трябваше да имаме вече нов наставник, защото паузата за националните отбори скоро ще свърши, доста време мина. Но от мен нищо не зависи. Аз съм на мнение, че треньорите не трябва постоянно да се сменят, но като си взел решение за промяна, трябва да си подготвен за нея. Да си поразпитал, да си видял какъв е той като човек и специалист… Вече се опарихме с разни чужденци, с които нищо не постигнахме. Разходите за тях са много по-големи. Или си умен и добър специалист, или си шарлатанин. Те докато опознаят отбора и обстановката и вече са чао след три, четири издънки. Няма кой да те чака. Дано отговорните фактори в клуба си свършат добре работата и чакането си е заслужавало“, добави Никодимов.