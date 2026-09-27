Революция в Барса! Чистка за милиони

Ръководството на Барселона вече е започнало подготовката за следващия трансферен прозорец с ясна идея: след като през лятото ускори привличането на нови играчи, сега ще трябва да генерира значителни приходи от продажби. Бордът на директорите осъзнава, че следващите месеци може да бъдат по-сложни във финансов план и иска да се възползва максимално от възможностите, които правилото 1:1 предоставя.

Трябва да се припомни, че Барса вече предвижда завръщането си на „Монтжуик“, а приходите от трансфери могат да станат ключови за изграждането на бъдещия състав. Както посочва испанското издание Sport, целта е още отсега да се подготвят няколко сделки, които да донесат значителни финансови ресурси, като същевременно се намали фондът работна заплата, който остава под специално наблюдение.

Сред приоритетните казуси е този на Роналд Араухо. Уругвайският защитник в момента е в Ливърпул под наем с опция за закупуване, която може да достигне 55 милиона евро. В Барселона ръководителите са оптимисти, че тази опция ще бъде активирана. През последните седмици Араухо се представя силно в Англия и настоящото му ниво може да улесни окончателния му трансфер. Мърсисайдци разполагат с необходимите финансови средства за осъществяването на подобна операция. Остава обаче една неизвестна: дали профилът на защитника наистина отговаря на обичайната политика на английския клуб, който по принцип предпочита по-млади играчи при големи инвестиции? Въпреки това в Барселона смятат, че условията са налице, за да се обмисли сериозно продажбата му следващото лято.

Другият стратегически казус засяга Марк-Андре тер Стеген, но при него залогът е различен. При германския вратар Барса не разчита толкова на огромна трансферна сума, колкото на икономиите от заплатата му при евентуална окончателна раздяла. Каталунският клуб вече се съгласи да поеме значителна част от възнаграждението му по време на наемите му в Жирона, а след това и в Аякс. Тази операция също е от решаващо значение за бъдещето.

В Амстердам стражът намира игрово време и дори се завърна в националния отбор, което може да допринесе за повишаване на спортната му стойност.

Барса се надява, че постоянен трансфер ще бъде осъществен следващото лято, което ще освободи значителна част от бюджета за заплати, тъй като Тер Стген ще навлезе в последната година от договора си. Но това не е всичко. Освен тези две операции, клубът иска да намери окончателно решение и за Марк Касадо, чиято ситуация все още не е намерила задоволителна развръзка.

Други играчи в защита също могат да бъдат обект на интерес на трансферния пазар. Сред тях са: Алехандро Балде и Жул Кунде.

Те са сред активите, които могат да привлекат интереса на няколко клуба и да генерират сериозни приходи. Стратегията на каталунския борд е ясна и през следващите месеци се готви голяма чистка. Множество напускащи могат да позволят на Барса да напълни касата, да оздрави финансите си, но и да реинвестира част от тези средства, за да остане конкурентоспособен.