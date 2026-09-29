Бивш директор на Ман Сити избухна: Изхвърлете ги!

Манчестър Сити трябва да бъде изхвърлен от Висшата лига, след като бе намерен за виновен в нарушаване на финансовите правила, заяви бившият председател на клуба Дейвид Бърнстийн.

Установено бе, за период от девет сезона между 2009 и 2018 г., клубът е организирал „фиктивни“ договори с редица търговски партньори, с цел изкуствено увеличаване на приходите и намаляване на разходите. Схемата е прикривала реалното състояние на финансите им и така е избегнала нарушаването на ограниченията за разходи, наложени от Висшата лига и УЕФА. Независима комисия призна клуба за виновен и по по-голямата част от обвиненията, свързани с липсата на съдействие при разследването на лигата.



Възможните наказания за Манчестър Сити включват изпадане от дивизията, отнемане на точки или сериозна парична глоба. Към момента все още не са наложени санкции, а от подкрепяния от Абу Даби клуб обявиха, че ще обжалват решението.



Въпреки това Бърнстийн, който заемаше поста председател на Манчестър Сити от 1998 до 2003 г., вярва, че отборът от „Етихад Стейдиъм“ заслужава най-тежкото възможно наказание.



„Това е изключително уличаващо. Първата ми мисъл е: трябва ли бордът да продължи да работи? Трябва ли замесените хора да бъдат спрени от длъжност незабавно?“, коментира Бърнстийн пред BBC. „Много, много сериозно положение. Мисля, че е наистина ужасно. Сред адвокатите има школа, чиято стратегия е 'отричай, отричай, отричай', но тук става въпрос за футболна организация, част от лига, и цялата ни надеждност е заложена на карта.“



„Санкциите не могат да бъдат само финансови – те трябва да отидат много по-далеч. Ако обжалването се провали, Манчестър Сити не може да остане в лигата, те трябва да понесат последствията. И казвам това като техен привърженик и фен“, допълни той, предава "Гонг".