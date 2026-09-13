Отиде си златната легенда на баскетбола
Той е и единственият човек, приеман три пъти в Залата на славата
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Той е и единственият човек, приеман три пъти в Залата на славата
Аз винаги съм с вас! До нови срещи, приятели, написа Камата
Музикалните легенди имат номинация
Борис Гюдеров в категория "Играчи", а Васил Симов в категория "Треньори"
Много съм щастлив да бъда сред тези легенди, заяви Змея на церемонията в Пекин
Вратарят Константин Михайлов получи приза "Ричард Ториани"
Престижната церемония за Атанас Голомеев ще е на 30 август в Пекин
Константин Михайлов стана първия българин удостоен с тази чест
Легендите на рока "Дийп Пърпъл"
Тоди стана легенда в Англия след официалната церемония на "Портсмут" на "Фартън Парк". Клубът увековечи българския нападател Светослав Тодоров в истор...
"Портсмут" оказа огромна чест на Светослав Тодоров. Бившият национал на България беше приет клубната Зала на славата, в която присъстват имената само...
Президентът на България (2002-2012 г.) Георги Първанов заема достойно място в залата на славата на големия китайски мол "Силк стрийт", видя пратеникът...
Настоящият президент и кандидат за втори мандат на Европейския шахматен съюз Силвио Данаилов е амбициран да направи Зала на шахматната слава. Тя първо...