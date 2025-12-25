Паро Никодимов каза вълшебни думи за ЦСКА

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов обобщи пред "Тема Спорт" турбулентната година на отбора в навечерието на Коледа. Паро заяви, че е доволен от направената чистка в състава, която се направи в началото на полусезона.

Никодимов постави и добра оценка на работата на главния скаут на "армейците" Методи Томанов. Двукратният полуфиналист за КЕШ гледа позитивно към пролетта, като според него, резултатите ще бъдат налице.

"Годината беше трудна, което донякъде е нормално при смяна на ръководители. И преди в историята се е случвало. Но сега смятам, че ЦСКА го чакат много хубави моменти. Случват се добри неща в отбора и позитивните резултати в края на годината го доказват. Познавам Ицо Янев, той е интелигентно, добро, амбициозно момче. А и си е наше. Колко пъти казах, че трябва да се престане с тези чужденци, които идват, взимат големите заплати и нищо не правят. Мислят се за големи специалисти, без да са постигнали нещо значимо в кариерата. И лошото е, че имаше и мениджъри, които са минали през ЦСКА, но пробутват разни клиенти, за които знаят, че не стават.

"Вече всички знаят за какво става въпрос и какъв човек е застанал зад ЦСКА. Не че досега не беше така, но друго е да излезе с името си. И това е най-нормалното нещо. ЦСКА е институция и трябва черно на бяло цялата общественост да знае кой е собственикът."

"Томанов е много сериозно момче и се е доказал през годините. Аз съм го взел от нищото - от В група (б.а. - от Хебър Пазарджик през лятото на 1979 г.) и за това време не съм видял да се промени. Винаги има големи амбиции, обича много ЦСКА, изключително честен е, не е някой мошеник да използва клуба, за да лъже и да маже"

"Виждам, че в целия колектив нещата вървят много добре. Мисля, че им е нужно още съвсем малко и всичко ще си дойде на мястото - ЦСКА да е на върха, както е било винаги. От сърце им пожелавам и на Христо, и на шефовете, и на Мето, да постигнат успехи. Личи си, че знаят какво правят и това много ме радва."

"Стадион ще има. Собственикът е много сериозен човек и щом го е започнал, ще го завърши. Въпросът е да сме живи и здрави, за да му се радваме. И всички трябва да сме честни. Като видим, че някой направи нещо хубаво да го поощрим, ако може. Или пък ако не се справя, няма нищо лошо да се направи промяна. Убедил съм се, че нищо не става случайно и всеки заслужава това, което му се случва. Всичко се постига със знания, работа и правилна настройка, това е."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com