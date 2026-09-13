Паро Никодимов вдига червените със силни думи
Легендата на ЦСКА надъха играчите
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Легендата на ЦСКА надъха играчите
Очаква много добра нова година за клуба
Големият играч и треньор разкри проблема
Една от най-големите живи легенди на ЦСКА и българския футбол Аспарух Никодимов навършва 70 години днес. Той извежда "армейците" до историческите и фе...