Паро Никодимов побесня! Посочи пиявиците в ЦСКА

Една от най-ярките фигури в историята на ЦСКА – Аспарух Никодимов, за последно говори пред „Тема Спорт“ по повод 80-ия си юбилей на 21 август, когато му гостувахме на Черноморието.

Тогава той направи равносметка на изключително успешния си професионален път като играч и треньор, а една от малкото капки катран в кацата с мед бе свързана с „мениджъри-пиявици“, които са го отказали от професията.

Наскоро най-успешният български футболист Христо Стоичков спомена неговите думи в пламенно изказване, че в ЦСКА няма да се допускат мениджърски игрички и хранилки с трансфери. „Тема Спорт“ направи интервю с големия Паро по повод думите на Ицо от края на миналата седмица, първата победа на армейците за сезона и треньора Душан Керкез.

Ето в резюме думите на легендарния Никодимов.

През миналата седмица Христо Стоичков цитира изказването ви пред „Тема Спорт“ за „мениджърите-пиявици“ около ЦСКА, а след това и Душан Керкез разкри, че не позволява на някои хора да си докарват футболисти и така си е спечелил врагове.

Освен това отговори на Стойне Манолов, като твърди, че му предлагал своя зет Георги Минчев, а след това публично го нападна. Как ще коментирате тази тема?

– Стойне Манолов и мен се беше опитал да ме атакува, топеше ме навсякъде. Той е точно от хората, за които говорих в онова интервю, което и Стоичков спомена. Браво на Керкез, че бързо е разбрал откъде духа вятърът, макар че то е и очевидно.

Но го поздравявам за смелостта да излезе и да говори. За един човек, който се опитва да си пробута хората наляво и надясно и после да влияят на процесите. Добре знаем с какви дейности е свързван.

И не е само той. Лъчо Танев също е част от тази група. Аз ги разбрах още веднага, но понеже нашите ръководители бяха всезнайковци и дълго се бавеха преди да ги парират. Затова сега е хубаво, че и Ицо е там да ги спира тези пиявици.

Защото на него няма какво да му пука от тях – най-големият български футболист. Дано има кой да го слуша! Защото, ако не го слушат, много бързо ще започнат да ги ядат от краката нагоре…

